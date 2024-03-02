"Это не просто обстрелы": в Офисе генпрокурора прокомментировали ночной удар по Одессе

Мы должны прекратить эти преступления

Российские военные совершили очередной террористический акт. Целенаправленно обстреляли жилой дом в Одессе.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, вблизи дома не было никаких военных объектов. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с каким-либо военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", — говорится в сообщении.

Костин подчеркнул, что Украина осознает, что истоки жестокой политики, внедряемой российскими военными, находятся в Кремле.

"Преступные приказы отдаются именно из Кремля", — отметил генпрокурор.

Поисково-спасательная операция

Он подчеркнул, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.

"Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира", — подытожил Костин.

Напоминаем, в результате ночной атаки в Одессе погибли 5 человек, среди которых ребенок. Еще 8 пострадали. Удалось спасти 5 человек. Также под завалами могут оставаться 11 человек.

Спасены пять человек

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский после удара по Одессе и другим городам обратился к Западу. Он отметил, что Украине "нужно больше ПВО". "Необходимо усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора".