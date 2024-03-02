Россия воюет против гражданских: Зеленский после удара по Одессе и другим городам обратился к Западу

Нам нужно больше ПВО от партнеров

Ночью 2 марта с дронов-камикадзе "Шахед" атаковали Харьков, Одессу и города Сумской области. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку.

На своей странице в Facebook он сообщил, что в Одессе один из дронов попал в жилой дом, в результате чего было разрушено 18 квартир. По предварительным данным, число жертв увеличилось до трех человек, в том числе ребенок. Еще 8 человек пострадали.

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми", — отметил Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии в Одессе продолжается.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров", — подчеркнул Зеленский. "Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь".

Также глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что спасателям из-под завалов удалось достать мужчину. К счастью, он жив.

"В момент попадания вражеского дрона он предварительно находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики. Поиски и разбор завалов продолжаются", — написал Кипер.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что 12 человек, из которых 4 детей, считаются пропавшими без вести.

Последствия атаки

Руины дома

Под завалами до сих пор ищут женщину с 3-месячным ребёнком. По сети распространяется видео, на котором ее отец стоит у разрушенного дома и ждет.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия ночью 2 марта ударила по Харькову ударными беспилотниками иранского производства. Около полуночи в городе был слышен сильный взрыв.