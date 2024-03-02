Российские террористы атаковали Харьков: в городе слышали взрывы

Уничтожены два автомобиля, повреждены жилые здания, пострадавших нет

Российские террористы ночью 2 марта ударили по Харькову ударными беспилотниками иранского производства. Около полуночи в городе был слышен сильный взрыв, однако обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, взрыв повредил несколько автомобилей.

"На данный момент обнаружили возгорание двух автомобилей. Профильные службы проверяют дома рядом на наличие пострадавших", — написал он.

Несколько позже Синегубов дополнил информацию. По его словам, обошлось без жертв атаки террористов.

"На эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается", — написал глава ОВА.

Как сообщалось ранее, в МВД подсчитали, что начало полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022-го, Россия совершила почти 110 тысяч обстрелов Украины. Оккупанты бьют преимущественно по гражданской инфраструктуре — по жилым домам, школам и больницам.

Президент Владимир Зеленский отметил, что город Харьков, равно как и Харьковская область, пока не имеют полноценной защиты от российских ударов. Глава государства посоветовал жителям города подождать с возвращением домой, если есть такая возможность.