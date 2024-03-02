Росія воює проти цивільних: Зеленський після удару по Одесі та іншим містам звернувся до Заходу

Нам потрібно більше ППО від партнерів

Уночі 2 березня з дронів-камікадзе "Шахед" було атаковано Харків, Одесу та міста Сумської області. Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що в Одесі один із дронів влучив у житловий будинок, внаслідок чого було зруйновано 18 квартир. За попередніми даними, кількість жертв збільшилася до трьох осіб, серед них дитина. Ще 8 людей постраждали.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми", — зазначив Зеленський. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії в Одесі триває.

"Нам потрібно більше ППО від партнерів", — наголосив Зеленський. "Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя".

Також очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка. На щастя, він живий.

"В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики. Пошуки та розбір завалів тривають", — написав Кіпер.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що 12 людей, з яких 4 дітей, вважаються зниклими безвісти.

Наслідки атаки

Руїни будинку

Під завалами досі шукають жінку із 3-місячною дитиною. Мережею шириться відео, на якому її батько стоїть біля зруйнованого будинку та чекає.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вночі 2 березня вдарила по Харкову ударними безпілотниками іранського виробництва. Близько опівночі у місті було чутно сильний вибух.