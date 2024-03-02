Російські терористи атакували Харків: у місті чули вибухи

Знищено два автомобілі, пошкоджено житлові будівлі, постраждалих немає

Російські терористи вночі 2 березня вдарили по Харкову ударними безпілотниками іранського виробництва. Близько опівночі у місті було чутно сильний вибух, проте попередньо обійшлося без загиблих та поранених.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, вибух пошкодив кілька автомобілів.

"На цю хвилину виявили загорання двох автомобілів. Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих", – написав він.

Трохи пізніше Синєгубов доповнив інформацію. За його словами, обійшлося без жертв атаки терористів.

"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", – написав голова ОВА.

Як повідомлялося раніше, у МВС підрахували, що початок повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022-го, Росія здійснила майже 110 тисяч обстрілів України. Окупанти б’ють переважно по цивільній інфраструктурі — житловими будинками, школами та лікарнями.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що місто Харків, так само як і Харківська область, поки не мають повноцінного захисту від російських ударів. Очільник держави порадив мешканцям міста зачекати з поверненням додому, якщо є така можливість.