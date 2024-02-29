Примусову евакуацію готуються оголосити одразу у 18 населених пунктах Харківщини (мапа)

Ворог б’є по Харківській області з усієї зброї, яка в нього є

На Харківщині, де РФ знову вбила дитину, хочуть примусово евакуювати сім’ї з дітьми з 18 сіл, які щодня обстрілюють росіяни. Найближчим часом це питання порушать на Раді оборони області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, наразі на небезпечних територіях проживає 161 родина з дітьми.

Примусову евакуацію планують провести у селах Великобурлуцької та Вільхуватської громад. А всього евакуацію буде оголошено у 57 населених пунктах, які також розташовані у Кіндрашівській та Курилівській громадах. Усі вони розташовані у Куп’янському районі Харківської області. На цій території зареєстровано 1082 дитини. Армія РФ щодня б’є по цих населених пунктах з артилерії, за допомогою БПЛА, мінометів та авіації.

"Ми допомагаємо евакуюватися. Залучено близько 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру. Життя та здоров’я дітей – найважливіше", — зазначив Олег Синегубов.

За його словами, за два роки повномасштабної війни до безпечних умов виїхали 28 329 осіб, серед яких 869 дітей. А 1,5 тисячі людей виїхали за два місяці 2024 року, серед них 140 дітей. Їм надають допомогу ОВА, волонтери та міжнародні організації. Людям допомагають знайти житло спочатку і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Донбасі також проведуть примусову евакуацію сімей із дітьми. Йдеться про 9 населених пунктів у Донецькій області, які розташовані поряд з лінією фронту.