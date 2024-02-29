Принудительную эвакуацию готовятся объявить сразу в 18 населенных пунктах Харьковщины (карта)

Враг бьет по Харьковской области из всего оружия, которое у него есть

В Харьковской области, где РФ снова убила ребенка, хотят принудительно эвакуировать семьи с детьми из 18 сел, которые ежедневно обстреливают россияне. В ближайшее время этот вопрос поднимут на Совете обороны области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, на данный момент на опасных территориях проживает 161 семья с детьми.

Принудительную эвакуацию планируют провести в селах Великобурлукской и Ольхуватской громад. А всего эвакуация будет объявлена в 57 населенных пунктах, которые также расположены в Киндрашовской и Куриловской громадах. Все они расположены в Купянском районе Харьковской области. На этой территории зарегистрировано 1082 ребенка. Армия РФ ежедневно бьет по этим населенным пунктах из артиллерии, при помощи БПЛА, минометов и авиации.

"Мы помогаем эвакуироваться. Привлечены около 20 волонтерских организаций областного координационного центра. Жизнь и здоровье детей – самое важное", — отметил Олег Синегубов.

По его словам, за два года полномасштабной войны в безопасные условия выехали 28 329 человек, среди которых 869 детей. А 1,5 тысячи человек выехали за два месяца 2024 года, среди них 140 детей. Им оказывают помощь ОВА, волонтеры и международные организации. Людям помогают найти жилье на первое время и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Донбассе тоже проведут принудительную эвакуацию семей с детьми. Речь идет о 9 населенных пунктах в Донецкой области, которые расположены рядом с линией фронта.