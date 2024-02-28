Попали двумя ракетами: судно, которое солдаты РФ обстреляли в Херсоне, принадлежит Турции

Из-за повреждений иностранный корабль погрузился под воду

Грузовое судно, которое попало под обстрел армии РФ 27 февраля, принадлежит Турции. В корабль MV KURUOĞLU-3 враг попал двумя ракетами.

Об этом сообщает платформа поддержки морских рабочих "Deniz İşçileri" в соцсети Х (Твиттер). Информации о состоянии членов экипажа на данный момент нет.

Известно, что турецкое судно находится в Херсонском порту с 22 февраля 2022 года. Оно прибыло для эвакуации 2800 тонн насыпного груза мочевины (UREA), но "застряло" в порту из-за минирования Черного моря и других угроз. Корабль два года стоит на мели, а в результате ночного обстрела был поврежден его правый борт двумя ракетами, которые армия РФ выпустила по Херсону и области.

Из-за повреждений корабль не только накренился, но и на половину погрузился в воду. О состоянии членов экипажа, которые находятся на борту, ничего не известно.

"Многие моряки из-за войны застряли на кораблях украинских портов. Если для государств война – большая прибыль, то для нас – это вопрос плена, жизни и смерти", — отметили в организации.

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