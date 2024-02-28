Россияне обстреляли Херсон: попали в грузовое судно

Удары пришлись также и по области

В результате обстрела за последние сутки российские оккупанты попали в грузовое судно в Херсоне. Также повреждения получили элеватор и ферма.

Об этом в среду, 28 февраля, в своем Telegram-канале рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в ходе атаки также есть погибший и пострадавшие.

"Всего за прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львовское, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон", — написал Прокудин.

Он добавил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов, автомобили. Помимо того, было зафиксировано попадание в грузовое судно.

В целом в результате обстрела Херсонщины один человек погиб и еще 2 человека получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 февраля российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Под ударом оказались южные регионы страны.