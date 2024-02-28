Влучили двома ракетами: судно, яке солдати РФ обстріляли у Херсоні, належить Туреччині

Через пошкодження іноземний корабель занурився під воду

Вантажне судно, яке потрапило під обстріл армії РФ 27 лютого, належить Туреччині. У корабель MV KURUOĞLU-3 ворог влучив двома ракетами.

Про це повідомляє платформа підтримки морських робітників "Deniz İşçileri" у соцмережі Х (Твіттер). Інформації про стан членів екіпажу наразі немає.

Відомо, що турецьке судно перебуває у Херсонському порту з 22 лютого 2022 року. Воно прибуло для евакуації 2800 тонн насипного вантажу сечовини (UREA), але "застрягло" в порту через мінування Чорного моря та інші загрози. Корабель два роки стоїть на мілині, а внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено його правий борт двома ракетами, які армія РФ випустила по Херсону та області.

Через пошкодження корабель не лише нахилився, а й на половину поринув у воду. Про стан членів екіпажу, які перебувають на борту, нічого не відомо.

"Багато моряків через війну застрягли на кораблях українських портів. Якщо для держав війна – великий прибуток, то для нас – це питання полону, життя та смерті", — зазначили в організації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ввечері 28 лютого армія РФ вдарила по Харківській області. Окупанти вбили 6-річну дівчинку та її дідуся, а мама загиблої дівчинки ще не знає про її смерть.