Скільки разів росіяни обстрілювали Україну від початку повномасштабної війни: деталі від МВС

У МВС є напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілів

Від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022-го, Росія здійснила майже 110 тис. обстрілів України. Окупанти гатять переважно по цивільній інфраструктурі: житловим будинкам, школам та лікарням.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко в межах форуму "Україна. Рік 2024". За словами міністра, за два роки Великої війни у МВС вже є напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілів.

"Якщо в перший рік повномасштабного вторгнення наші партнери пропонували навчання для рятувальників та поліцейських, то зараз ми вже отримуємо запити від наших іноземних партнерів на обмін досвідом, безпрецедентним і занадто дорогим. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими", — наголосив Клименко.

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Що стосується розмінування територій, то, за словами міністра МВС, для цього знадобиться не одне десятиліття.

"Щоб розуміти масштаби забрудненості: за час повномасштабного вторгнення наші сапери виявили понад 760 тисяч вибухонебезпечних предметів. Переважна більшість — на деокупованих територіях. І ми знаємо, що роботи ще багато, бо чим довше територія під окупацією, тим щільніше її заміновує ворог. Але ми готові до цієї роботи. У наших саперів уже руки сверблять в очікуванні початку роботи після деокупації", — зазначив він.

Очільник відомства додав, що з 24 лютого 2022 року Національною поліцією було задокументовано 113 тисяч воєнних злочинів з боку Росії. Крім цього, було викрито 129 ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп) та затримано 2400 осіб, які мали до них безпосередній стосунок. Також міністр зазначив, що на деокупованих територіях правоохоронці виявили 88 катівень.