Руйнування колосальні: Росія масовано обстріляла Костянтинівку на Донбасі (фото, відео)

Серйозно постраждала громадянська інфраструктура

Російські окупанти масово обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Поранено як мінімум одного мирного жителя.

Про це повідомив в. о. голови Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. За його словами, внаслідок удару серйозно постраждала громадянська інфраструктура.

"Одна жінка поранена, але від госпіталізації відмовилася", – сказав він.

За його даними, всього було кілька обстрілів увечері 24 лютого з РСЗВ та вночі 25 лютого за допомогою ракет. У поліції уточнили, що, за попередніми даними, цими ракетами були С-300. Однак видання "Донбас Реалії", посилаючись на свої джерела, каже, що також розглядається версія про атаку авіабомбами КАБ-250.

"Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск", — йдеться у повідомленні.

Фото: "Суспільне".

Журналіст Сергій Горбатенко побував на місці подій та показав жахливі наслідки атаки.

"Батьки без дому, а ми без роботи.

– У мене три дні тому в хату був приліт, а сьогодні на роботі приліт. Все, я бомж", — розповідає місцева мешканка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли деталі нічної ракетно-дронової атаки Росії.