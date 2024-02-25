Разрушения колоссальные: Россия массированно обстреляла Константиновку на Донбассе (фото, видео)

Серьезно пострадала гражданская инфраструктура

Российские оккупанты массированно обстреляли Константиновку, что в Донецкой области. Ранен как минимум один мирный житель.

Об этом сообщил и. о. главы Константиновской ГВА Сергей Горбунов. По его словам, в результате вражеского удара серьезно пострадала гражданская инфраструктура.

"Одна женщина ранена, но от госпитализации отказалась", – сказал он.

По его данным, всего было несколько обстрелов вечером 24 февраля с РСЗО и ночью 25 февраля с помощью ракет. В полиции уточнили, что по предварительным данным, этими ракетами являлись С-300. Однако издание "Донбасс Реалии", ссылаясь на свои источники, говорит, что также рассматривается версия об атаке авиабомбами КАБ-250.

"Разрушения получили здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск", — говорится в сообщении.

Фото: "Суспільне".

Журналист Сергей Горбатенко побывал на месте событий и показал ужасающие последствия атаки.

"Родители без дома, а мы без работы.

– У меня три дня назад в дом был прилет, а сегодня на работе прилет. Все, я бомж", — рассказывает местная жительница.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали детали ночной ракетно-дроновой атаки России.