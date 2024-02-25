Сколько раз россияне обстреливали Украину с начала полномасштабной войны: детали МВД

В МВД есть наработанные протоколы действий на местах ликвидации последствий обстрелов

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022-го, Россия совершила почти 110 тыс. обстрелов Украины. Оккупанты бьют преимущественно по гражданской инфраструктуре : жилым домам, школам и больницам.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в рамках форума "Украина. Год 2024". По словам министра, за два года Великой войны у МВД уже есть наработанные протоколы действий на местах ликвидации последствий обстрелов.

"Если в первый год полномасштабного вторжения наши партнеры предлагали обучение для спасателей и полицейских, то сейчас мы уже получаем запросы от наших иностранных партнеров на обмен опытом, беспрецедентным и слишком дорогим. Наши силы безопасности постоянно усовершенствуются и однозначно стали сильнее ", — подчеркнул Клименко.

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Что касается разминирования территорий, то, по словам министра МВД, для этого понадобится не одно десятилетие.

"Чтобы понимать масштабы загрязненности: за время полномасштабного вторжения наши саперы обнаружили более 760 тысяч взрывоопасных предметов. Подавляющее большинство — на деоккупированных территориях. И мы знаем, что работы еще много, потому что чем дольше территория под оккупацией, тем плотнее ее заменяет враг. Но мы готовы к этой работе. У наших саперов уже руки чешутся в ожидании начала работы после деоккупации", — отметил он.

Глава ведомства добавил, что с 24 февраля 2022 года Национальной полицией было задокументировано 113 тысяч военных преступлений со стороны России. Кроме того, было разоблачено 129 ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и задержаны 2400 человек, которые имели к ним непосредственное отношение. Также министр отметил, что на деоккупированных территориях правоохранители обнаружили 88 застенков, где пытали украинцев.