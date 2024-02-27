Окупанти влаштували нічний обстріл Одеси: у місті чули вибухи

Російський нічний терор продовжується

Російські окупанти традиційно влаштували обстріл території України. Вибухи були чутні в Одесі та області, а за деякою інформацією у місті є приліт.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, група БПЛА прямувала з Чорного моря у бік Білгород-Дністровського, але потім змінила курс на Одесу.

За даними ЗМІ, перші вибухи в місті чули близько 22:35, а повторні через 5-10 хвилин. У місцевих telegram-каналах при цьому з’явилася інформація про те, що жителі повідомляли про приліт.

Офіційних повідомлень із цього приводу не було. Станом на 22:50 моніторингові групи повідомили, що нових БПЛА виявлено не було.

На тлі цього для Харківської та Донецької областей оголошувалась загроза застосування балістичного озброєння з прикордонних областей Росії.

Як повідомлялося раніше, у МВС підрахували, що початок повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022-го, Росія здійснила майже 110 тисяч обстрілів України. Окупанти б’ють переважно по цивільній інфраструктурі — житловими будинками, школами та лікарнями.