Не врятувало хвалене ППО: в окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)
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Періодично на цей об’єкт у гості заходить "бавовна"
У понеділок, 26 лютого, почалася пожежа на нафтобазі в Макіївці. До цього місцеві жителі чули вибух, а потім у небі з’явилися сліди протиповітряної оборони (ППО).
У місцевих телеграм-каналах одразу поширили фото та відео, на яких видно, як з боку Макіївки валить густий чорний дим, а крізь нього прориваються язики полум’я. "Телеграф" зібрав, що відомо про цей інцидент на даний момент.
Про роботу ППО повідомив Телеграм-канал "Це Макіївка!". Допис із фотографією було виставлено о 15:24, пізніше там же з’явилися публікації нібито "горить посадка".
Цю версію розповсюдив Телеграм-канал "Типовий Донецьк". Там виклали відео, на яких видно, що якийсь об’єкт сильно горить, валить чорний дим. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Радник мера Мелітополя Петро Андрющенко натякнув на приліт по нафтобазі. До повідомлення він прикріпив фотографії.
Зазначимо, що тиждень тому, 19 лютого, був приліт по нафтобазі в Макіївці. Після вибухів у місцевих жителів зникла електрика та опалення. Відразу 15 котелень було знеструмлено, повідомляє ресурс "Новини Донбасу". Тоді теж чули "роботу ППО".
Раніше "Телеграф" інформував про вибухи у Донецьку 23 лютого. В одному із місцевих закладів окупанти зібралися на відпочинок востаннє.