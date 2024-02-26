Не врятувало хвалене ППО: в окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)

Періодично на цей об’єкт у гості заходить "бавовна"

У понеділок, 26 лютого, почалася пожежа на нафтобазі в Макіївці. До цього місцеві жителі чули вибух, а потім у небі з’явилися сліди протиповітряної оборони (ППО).

У місцевих телеграм-каналах одразу поширили фото та відео, на яких видно, як з боку Макіївки валить густий чорний дим, а крізь нього прориваються язики полум’я. "Телеграф" зібрав, що відомо про цей інцидент на даний момент.

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Про роботу ППО повідомив Телеграм-канал "Це Макіївка!". Допис із фотографією було виставлено о 15:24, пізніше там же з’явилися публікації нібито "горить посадка".

Сліди роботи хваленого російського ППО

Цю версію розповсюдив Телеграм-канал "Типовий Донецьк". Там виклали відео, на яких видно, що якийсь об’єкт сильно горить, валить чорний дим. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Відео пожежі на нафтобазі у Макіївці

Радник мера Мелітополя Петро Андрющенко натякнув на приліт по нафтобазі. До повідомлення він прикріпив фотографії.

Зазначимо, що тиждень тому, 19 лютого, був приліт по нафтобазі в Макіївці. Після вибухів у місцевих жителів зникла електрика та опалення. Відразу 15 котелень було знеструмлено, повідомляє ресурс "Новини Донбасу". Тоді теж чули "роботу ППО".

Раніше "Телеграф" інформував про вибухи у Донецьку 23 лютого. В одному із місцевих закладів окупанти зібралися на відпочинок востаннє.