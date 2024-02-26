Не спасло хваленое ПВО: в оккупированной Макеевке пылает нефтебаза (фото, видео)

Периодически на этот объект в гости заходит "бавовна"

В понедельник, 26 февраля, начался пожар на нефтебазе в Макеевке. До этого местные жители слышали взрыв, а потом в небе появились следы работы противовоздушной обороны (ПВО).

В местных телеграм-каналах сразу же распространили фото и видео, на которых видно, как со стороны Макеевки валит густой черный дым, а сквозь него прорываются языки пламени. "Телеграф" собрал, что известно об этом инциденте на данный момент.

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О работе ПВО сообщил Телеграм-канал "Это Макеевка!". Пост с фотографией был выставлен в 15:24, позднее там же появились публикации, якобы "горит посадка".

Следы работы хваленного российского ПВО

Эту версию распространил Телеграм-канал "Типичный Донецк". Там же выложили видео, на которых видно, что объект сильно горит, валит черный дым. Информации о погибших и пострадавших нет.

Видео пожара на нефтебазе в Макеевке

Советник мэра Мелитополя Петр Андрющенко намекнул на прилет по нефтебазе. К сообщению он прикрепил фотографии.

Отметим, что ровно неделю назад, 19 февраля, был прилет по нефтебазе в Макеевке. После взрывов у местных жителей пропало электричество и отопление. Сразу 15 котелен были обесточены, сообщает ресурс "Новости Донбасса". Тогда тоже слышали "работу ПВО".

Ранее "Телеграф" информировал о взрывах в Донецке 23 февраля. В одном из местных заведений оккупанты собрались на отдых в последний раз.