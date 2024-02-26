"То, что на России взрывается — это все наше": Камышин сделал громкое заявление относительно украинских дронов

Украинские беспилотники не хуже российско-иранских

Украина добилась значительного успеха в развитии собственного производства дронов, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136. По состоянию на 2024 год, Украина догнала Россию по количеству выпуска таких беспилотников.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в телемарафоне Единые новости.

"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал министр.

Он добавил, что Украина успешно производит не только аналоги "шахедов", но и другие ударные беспилотники.

"То, что на России взрывается — это все наше", — отметил Камышин.

По его словам, украинские дроны-камикадзе не уступают качествам российско-иранским.

"И по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам", — отметил министр.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине настроены перевыполнить план президента Владимира Зеленского по производству 1 млн дронов для фронта. Над этим сейчас работает вся правительственная команда.