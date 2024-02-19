Росіяни змінили тактику: в Міненерго розповіли, куди прагнуть поцілити окупанти

Енергетикам вдається достатньо швидко усувати пошкодження енергооб'єктів

Росія зосередила свої атаки на об'єктах енергетичної інфраструктури у промислових областях України. Окупанти дещо змінили тактику і тепер гатитимуть по тим регіонам, де є значне промислове навантаження.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. За її словами, ворог робить це для того, аби знизити промисловий потенціал України.

"Ми помітили, що ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах, там де ще є значне промислове навантаження, де працює виробництво, промисловість. Як ми це бачимо, для того, щоб зменшити можливості цих регіонів для розвитку саме в промисловому контексті", — зазначила посадовиця.

Головне про події 19 лютого, — "Телеграф"

Разом з тим, за словами заступниці міністра, завдяки значному досвіду ліквідації наслідків прильотів, енергетикам вдається достатньо швидко усувати пошкодження енергооб'єктів та повертати людям світло.

За словами Гринчук, 15 лютого внаслідок масованого ракетного обстрілу України, було пошкоджено, зокрема, й підстанції оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" а також об’єкти теплової генерації. Через постійні обстріли таких об'єктів, енергетикам доводиться використовувати резервні схеми енергопостачання, щоб забезпечувати споживачів енергоресурсами.

Нагадаємо, 12 лютого росіяни атакували місто Павлоград, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по енергооб'єкту було знеструмлено 40 тисяч абонентів. Також відомо, що через нещодавні обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Харкова, Херсона, Кривого Рогу та Львова.