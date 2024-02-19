Россияне изменили тактику: в Минэнерго рассказали, куда стремятся попасть оккупанты

Энергетикам удается достаточно быстро устранять повреждения энергообъектов

Россия сосредоточила свои атаки на объектах энергетической инфраструктуры в промышленных областях Украины. Оккупанты несколько изменили тактику и теперь будут бить по тем регионам, где есть значительная промышленная нагрузка.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, враг делает это для того, чтобы снизить промышленный потенциал Украины.

"Мы заметили, что враг прицельно пытается повредить энергетические объекты именно в промышленных регионах, там, где еще есть значительная промышленная нагрузка, где работает производство, промышленность. Как мы это видим, для того, чтобы уменьшить возможности этих регионов для развития именно в промышленном" контексте", — отметила чиновник.

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Вместе с тем, по словам замминистра, благодаря значительному опыту ликвидации последствий прилетов, энергетикам удается достаточно быстро устранять повреждения энергообъектов и возвращать людям свет.

По словам Гринчук, 15 февраля в результате массированных ракетных обстрелов Украины, были повреждены, в частности, и подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" а также объекты тепловой генерации. Из-за постоянных обстрелов таких объектов, энергетикам приходится использовать резервные схемы энергоснабжения, чтобы снабжать потребителей энергоресурсами.

Напомним, 12 февраля россияне атаковали город Павлоград на Днепропетровщине. В результате удара по энергообъекту было обесточено 40 тысяч абонентов. Также известно, что из-за недавних обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура Харькова, Херсона, Кривого Рога и Львова.