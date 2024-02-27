Оккупанты устроили ночной обстрел Одессы: в городе слышали взрывы

Российский ночной террор продолжается

Российские оккупанты традиционно устроили обстрелы территории Украины. Взрывы были слышны в Одессе и области, а по некоторой информации в городе есть прилет.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, группа БПЛА направлялась из Черного моря в сторону Белгород-Днестровского, но затем сменила курс на Одессу.

Согласно данным в СМИ, первые взрывы в городе слышали около 22:35, а повторные спустя 5-10 минут. В местных telegram-каналах при этом появилась информация о том, что в жители сообщали о прилете.

Официальных сообщений по этому поводу не было. По состоянию на 22:50 мониторинговые группы сообщили о том, что новых БПЛА обнаружено не было.

На фоне этого для Харьковской и Донецкой областей объявлялась угроза применения баллистического вооружения из пограничных областей России.

Как сообщалось ранее, в МВД подсчитали, что начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022-го, Россия совершила почти 110 тысяч обстрелов Украины. Оккупанты бьют преимущественно по гражданской инфраструктуре — жилым домам, школам и больницам.