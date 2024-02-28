Росіяни обстріляли Херсон: влучили у вантажне судно

Удари припали також і по області

Внаслідок обстрілу за останню добу російські окупанти влучили у вантажне судно у Херсоні. Також пошкодження отримали елеватор та ферма.

Про це у середу, 28 лютого, у своєму Telegram-каналі розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під час атаки також є загиблий та постраждалі.

"Всього за минулу добу противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львівське, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Бурштинове, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, місто Херсон", — написав Прокудін.

Він додав, що окупанти влучили по житловим кварталам населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків, автомобілі. Крім того, було зафіксовано влучання у вантажне судно.

Загалом внаслідок обстрілу Херсонщини одна людина загинула та ще 2 особи отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 лютого російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Під ударом опинились південні регіони країни.