Вночі росіяни вдарили по Україні "шахедами" та ракетами: як спрацювала ППО

Більшість "шахедів" збита над морем

Пізно ввечері вівторка та в ніч проти середи, 28 лютого, росіяни атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Ворог направив із акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину 10 ударних безпілотників, усі вони були знищені ППО.

"Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "шахедів" збита над морем. 1 у Миколаївській області, 9 на Одещині", — повідомили в Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Однак під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого безпілотника пошкодили трансформатор одного з об’єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання та займання. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.

У Повітряних силах України уточнили, що минулої ночі росіяни атакували Україну 10-ма "шахедами" з району Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також ворог вдарив зенітними керованими ракетами С-300 із окупованих територій Донбасу.

"Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили 11 "шахедів" та дві ракети Х-59.