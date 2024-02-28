Ночью россияне ударили по Украине "шахедами" и ракетами: как сработала ПВО

Большинство "шахедов" сбито над морем

Поздно вечером вторника и в ночь на среду, 28 февраля, россияне атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Враг направил из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесчину 10 ударных беспилотников, все они были уничтожены ПВО.

"В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство "шахедов" сбито над морем. 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области", — сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

Однако во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого беспилотника повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали.

В Воздушных силах Украины уточнили, что минувшей ночью россияне атаковали Украину 10-ю "шахедами" из района Приморско-Ахтарск – РФ. Также враг ударил зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированных территорий Донбасса.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" и две ракеты Х-59.