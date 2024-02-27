Желание хайпа побеждает здравый смысл: в Одессе известная блогерша выложила в сеть видео работы ПВО

За съемку работы противовоздушной обороны и прилетов наступает ответственность согласно ст. 114-2 УКУ

Несмотря на то, что в Украине существует ответственность за съемку работы противовоздушной обороны и последствий атак российских террористов, некоторые иногда все равно нарушают этот запрет. 27 февраля в Одессе блогерша Barbie.food с аудиторией на 65 тысяч подписчиков выложила видео работы украинского ПВО по российским беспилотникам, которое сняла во время атаки россиян на город.

В настоящее время блогерша уже закрыла свой аккаунт в Instagram. Известно, что девушку зовут Анастасия. Видео работы ПВО она разместила у собственных стороз.

На опубликованном ею видео слышен громкий женский смех, а также видно район Одессы и то, как работает ПВО без всякого "блюра" или других попыток скрыть локацию съемки и окрестности. Сама же блогерша дописала в сторож, что "это не смех, а истерика". Видеозапись, кстати, уже распространилась по сети.

"Телеграф" напоминает, что за съемку работы противовоздушной обороны и прилетов наступает ответственность согласно ст. 114-2 УКУ. Ровно через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла закон №7189, устанавливающий ограничения на обнародование некоторых данных в публичном пространстве во время действия военного положения. При этом невыполнение этих требований карается лишением свободы сроком от 3 до 12 лет, в зависимости от обстоятельств, мотивов и тяжести последствий совершенного преступления.

Напомним, в Одессе 24 декабря 2023 г. сотрудники Патрульной полиции задержали двух парней, которые снимали на смартфон работу противовоздушной обороны (ПВО). О подозрительных лицах правоохранителям сообщили неравнодушные граждане.