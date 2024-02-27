Бажання хайпу перемагає здоровий глузд: в Одесі відома блогерка виклала в мережу відео роботи ППО

За зйомку роботи протиповітряної оборони та прильотів настає відповідальність згідно ст. 114-2 ККУ

Попри те, що в Україні існує відповідальність за зйомку роботи протиповітряної оборони та наслідків атак російських терористів, дехто іноді все одно порушує цю заборону. 27 лютого в Одесі блогерка Barbie.food з аудиторією на 65 тисяч підписників виклала відео роботи української ППО по російських безпілотниках, яке зняла під час атаки росіян на місто.

Наразі блогерка вже закрила свій акаунт в Instagram. Відомо, що дівчину звати Анастасія. Відео роботи ППО вона розмістила у власних сторіз.

На опублікованому нею відео чутно гучних жіночий сміх, а також видно район Одеси й те, як працює ППО без жодного "блюру" чи інших спроб приховати локацію зйомки та околиці. Сама ж блогерка дописала у сторіз, що "то не сміх, а істерика". Відеозапис, доречі, вже розповсюдився мережею.

"Телеграф" нагадує, що за зйомку роботи протиповітряної оборони та прильотів настає відповідальність згідно ст. 114-2 ККУ. Рівно за місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада ухвалила закон №7189, який встановлює обмеження на оприлюднення деяких даних у публічному просторі на час дії воєнного стану. При цьому невиконання цих вимог карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років, залежно від обставин, мотивів і тяжкості наслідків скоєного злочину.

Нагадаємо, в Одесі 24 грудня 2023 року співробітники Патрульної поліції затримали двох хлопців, які знімали на смартфон роботу протиповітряної оборони (ППО). Про підозрілих осіб правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни.