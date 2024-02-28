Росія знову вбила дитину: з'явилися деталі удару по Харківщині
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Вокзал не використовувався як об’єкт транспортної інфраструктури
28 лютого російські війська завдавали авіаційного удару по селі Великий Бурлук Куп'янського району що на Харківщині. Жертвами стали двоє людей, серед них — 6-річна дівчинка.
Про це повідомила Національна поліція України. Це сталося близько 16:50.
Окупаційна армія скинула керовані авіабомби, одна з яких влучила на територію залізничного вокзалу. Загинув 48-річний чоловік, його онука отримала тяжкі поранення, від яких померла. Мати дитини перебуває у важкому стані та отримує медичну допомогу.
Важливо відзначити, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як об’єкт транспортної інфраструктури, але там перебували цивільні люди.
Неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. З цієї причини розглядається можливість евакуації неповнолітніх з цього населеного пункту, зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Нагадуємо, 28 лютого російські окупанти вдарили КАБами по центру Куп'янська у Харківській області. Внаслідок атаки загарбники зруйнували церкву і кафе. Є загиблі.
Також "Телеграф" писав, що Росія знову обстріляла Хотинську громаду Сумського району Сумської області. Внаслідок атаки загинули двоє поліціянтів, а ще шестеро перебувають у лікарні.