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Росія знову вбила дитину: з'явилися деталі удару по Харківщині

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Село Великий Бурлук
Село Великий Бурлук. Фото 2day.kh.ua

Вокзал не використовувався як об’єкт транспортної інфраструктури

28 лютого російські війська завдавали авіаційного удару по селі Великий Бурлук Куп'янського району що на Харківщині. Жертвами стали двоє людей, серед них — 6-річна дівчинка.

Про це повідомила Національна поліція України. Це сталося близько 16:50.

Окупаційна армія скинула керовані авіабомби, одна з яких влучила на територію залізничного вокзалу. Загинув 48-річний чоловік, його онука отримала тяжкі поранення, від яких померла. Мати дитини перебуває у важкому стані та отримує медичну допомогу.

Важливо відзначити, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як об’єкт транспортної інфраструктури, але там перебували цивільні люди.

Неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. З цієї причини розглядається можливість евакуації неповнолітніх з цього населеного пункту, зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадуємо, 28 лютого російські окупанти вдарили КАБами по центру Куп'янська у Харківській області. Внаслідок атаки загарбники зруйнували церкву і кафе. Є загиблі.

Також "Телеграф" писав, що Росія знову обстріляла Хотинську громаду Сумського району Сумської області. Внаслідок атаки загинули двоє поліціянтів, а ще шестеро перебувають у лікарні.

Теги:
#Харківщина #Атака #Російські війська