"Били прицільно": на Сумщині через атаку РФ загинули двоє поліцейських

Ворог уже бив по цьому населеному пункту у ніч на 27 лютого

Опівдні 27 лютого російська армія знову обстріляла Хотинську громаду Сумського району Сумської області. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, а ще шестеро перебувають у лікарні. Водночас голова МВС Ігор Клименко заявив лише про чотирьох постраждалих та госпіталізованих поліцейських.

Про це повідомили в ОВА Сумської області, а в Нацполіції розкрили подробиці. За наявною інформацією ворог ударив по населеному пункту з артилерії.

Армія РФ завдала повторного удару у той момент, коли в селі Хотинь працювала група слідчих. Вони проводили огляд місця обстрілу та фіксували наслідки удару, який ворог завдав цієї ночі.

"Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцям", — написав глава МВС Ігор Клименко.

Тіла двох поліцейських — підполковника Оксани Новік та підполковника Олега Юрко — дістали з-під завалів. Інших співробітників Нацполіції було поранено та доставлено до лікарні. Оксана Новік була начальницею відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, слідчого управління ГУНП у Сумській області, а Олег Юрко – начальником слідчого відділу та заступником начальника відділення поліції №4 Сумського районного управління поліції.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата для всієї поліцейської сім’ї. Колеги назавжди залишаться з нами у строю", — додали в Нацполіції України.

За інформацією Сумської ОВА, внаслідок повторної атаки було пошкоджено будівлю агрофірми, розбір завалів триває.

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