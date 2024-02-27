"Били прицельно": в Сумской области из-за атаки РФ погибли двое полицейских

Враг уже бил по этому населенному пункту в ночь на 27 февраля

В полдень 27 февраля российская армия повторно обстреляла Хотинскую громаду Сумского района Сумской области. В результате атаки погибли двое полицейских, а еще шестеро находятся в больнице. Вместе с тем глава МВД Игорь Клименко заявил только о четырех пострадавших и госпитализированных полицейских.

Об этом сообщили в ОВА Сумской области, а в Нацполиции Украины раскрыли подробности. По имеющейся информации, враг ударил по населенному пункту из артиллерии.

Армия РФ нанесла повторный удар в тот момент, когда в селе Хотинь работала группа следователей. Они проводили осмотр места обстрела и фиксировали последствия удара, который враг нанес этой ночью.

"Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям", — написал глава МВД Игорь Клименко.

Тела двух полицейских — подполковника Оксаны Новик и подполковника Олега Юрко, — достали из-под завалов. Остальных сотрудников Нацполиции были ранены и доставлены в больницу. Оксана Новик была начальницей отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления ГУНП в Сумской области, а Олег Юрко — начальником следственного отдела и заместителем начальника отделения полиции №4 Сумского районного управления полиции.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи. Коллеги навсегда останутся с нами в строю", — добавили в Нацполиции Украины.

По информации Сумской ОВА, в результате повторной атаки было повреждено здание агрофирмы, разбор завалов продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько военных ВСУ погибло за два года полномасштабной войны с Россией. Владимир Зеленский назвал цифру и призвал украинцев не верить фейковым данным.