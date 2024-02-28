Окупанти вдарили КАБами по центру Куп'янська, зруйнували церкву і кафе: є загиблі

Під завалами можуть бути люди

Російські окупанти у середу, 28 лютого, вдарили КАБами по центру Куп'янська у Харківській області. Внаслідок атаки загарбники зруйнували церкву і кафе.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є загиблі. Про це він повідомив в Telegram.

"Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", — написав Синєгубов.

Він додав, що пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби вже працюють на місці.

Згодом правоохоронці опублікували перші фото з Куп'янська після прильоту. Також стало відомо, що зруйновані кафе та церква Ісуса Христа. Загинув пастир церкви. Крім того, поранення отримали його брат та сестра.

Раніше "Телеграф" писав, що Збройні сили РФ мають намір захопити Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року. Для цього окупанти стягнули до околиць міста 500 танків, 650 бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч солдатів.