Оккупанты ударили КАБами по центру Купянска, разрушили церковь и кафе: есть погибшие

Под завалами могут быть люди

Российские оккупанты в среду, 28 февраля, ударили КАБами по центру Купянска в Харьковской области. В результате атаки захватчики разрушили церковь и кафе.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть погибшие. Об этом он сообщил в Telegram.

"Зафиксировано попадание в центральной части города. В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди", — написал Синегубов.

Он добавил, что повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Профильные службы уже работают на месте.

Впоследствии правоохранители опубликовали первые фото из Купянска по прилету. Также стало известно, что разрушены кафе и церковь Иисуса Христа. Погиб пастырь церкви. Кроме того, ранения получили его брат и сестра.

Ранее Телеграф писал, что Вооруженные силы РФ намерены захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года. Для этого оккупанты стянули в окрестности города 500 танков, 650 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат.