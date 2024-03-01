Зеленський порадив харків'янам зачекати з поверненням до міста і дещо пообіцяв

Через близькість росіян до Харкова, у місті небезпечно

Президент Володимир Зеленський зауважив, що місто Харків, так само як і Харківська область, поки не мають повноцінного захисту від російських ударів. Очільник держави порадив мешканцям міста зачекати з поверненням додому, якщо є така можливість.

Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем'єром Нідерландів. Брифінг відбувся у Харкові.

"Що стосується повернення харків'ян: розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян", — заявив Зеленський.

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Президент додав, коли місто буде достатньо захищене, "обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових, передусім". Разом з тим, очільник держави зауважив, що говорити про абсолютну безпеку у регіоні можна буде лише тоді, коли росіян вдасться "посунути на довшу відстань".

Також Зеленський зазначив, що захист Харкова та всього регіону неодмінно будуть посилювати сучасними засобами ППО. Щоправда, з огляду на військову таємницю, президент не уточнив деталі.

"Багато різних деталей щодо захисту України, неба і безпосередньо Харкова і Харківського регіону… Ми розуміємо всі виклики, главком і міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист, я не буду вам говорити яким чином та що мається на увазі, аби не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки", — підкреслив президент.

Він додав, що партнери, зокрема і Нідерланди, знають чого саме не вистачає Україні, щоб захистити небо і підкреслив, що "це стосується не лише Харкова, а в цілому, прикордонних міст, або міст, які знаходяться вздовж контактної лінії".

Нагадаємо, нещодавно росіяни знову обстріляли Харків, цього разу ракетами С-300. Атака терористів відбувалася з території Бєлгородської області.