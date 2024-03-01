Зеленский посоветовал харьковчанам подождать с возвращением в город и кое-что пообещал

Из-за близости россиян к Харькову находиться в городе опасно

Президент Владимир Зеленский отметил, что город Харьков, равно как и Харьковская область, пока не имеют полноценной защиты от российских ударов. Глава государства посоветовал жителям города подождать с возвращением домой, если есть такая возможность.

Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов. Брифинг прошел в Харькове.

"Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что пока Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан", — заявил Зеленский.

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Президент добавил, когда город будет достаточно защищен, "обязательно будут сигналы от меня и наших военных, прежде всего". Вместе с тем глава государства отметил, что говорить об абсолютной безопасности в регионе можно будет только тогда, когда россиянам удастся "подвинуть на более длинное расстояние".

Также Зеленский отметил, что защиту Харькова и всего региона обязательно будут усиливать современными средствами ПВО. Правда, учитывая военную тайну, президент не уточнил детали.

"Многие детали по защите Украины, неба и непосредственно Харькова и Харьковского региона… Мы понимаем все вызовы, главком и министр обороны знают над чем работать, усиливается эта защита, я не буду вам говорить каким образом и что подразумевается, чтобы не информировать лишних людей по количеству наших воинов и техники", — подчеркнул президент.

Он добавил, что партнеры, в том числе и Нидерланды, знают, чего именно не хватает Украине, чтобы защитить небо и подчеркнул, что "это касается не только Харькова, а в целом, пограничных городов или городов, которые находятся вдоль контактной линии".

Напомним, недавно россияне снова обстреляли Харьков, на этот раз ракетами С-300. Атака террористов происходила с территории Белгородской области.