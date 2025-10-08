Зеленський обговорив із Малюком нові сюрпризи для Росії: про що говорили

Президент погодив з очільником СБУ операції, які мають на меті зменшення воєнного потенціалу РФ

Під час зустрічі з очільником української спецслужби Василем Малюком президент України Володимир Зеленський схвалив подальші дії, які будуть спрямовані на послаблення воєнних потужностей країни-агресора. Глава СБУ доповів Верховному Головнокомандувачу щодо результатів далекобійних ударів, які здійснюються силами служби безпеки.

Очільник Служби безпеки Василь Малюк доповів главі держави про результати далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони й суттєві результати країна має у знищенні російських комплексів ППО, йдеться у повідомленні глави держави, який оцінив доповідь керівника спецслужби як "хорошу".

Що треба знати

Операції СБУ показують високу ефективність, зокрема у знищенні російських систем ППО.

На Покровському напрямку бійці СБУ щодня знищують понад 100 окупантів.

Лише на одному Покровському напрямку бійці СБУ знищують понад 100 окупантів на день, йдеться у повідомленні. Загалом у вересні воїни оперативно-бойового підрозділу спеціального призначення ліквідували 3028 окупантів. По кожному, наголосив президент, є відповідна верифікація.

