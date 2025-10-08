Укр

Зеленский обсудил с Малюком новые сюрпризы для России: о чем говорили

Алексей Руденко
Владимир Зеленский и Василий Малюк Новость обновлена 08 октября 2025, 14:37
Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото Офис президента

Президент согласовал с главой СБУ операции, направленные на уменьшение военного потенциала РФ

В ходе встречи с главой украинской спецслужбы Василием Малюком президент Украины Владимир Зеленский одобрил дальнейшие действия, которые будут направлены на ослабление военных мощностей страны-агрессора. Глава СБУ доложил Верховному Главнокомандующему о результатах дальнобойных ударов, осуществляемых силами службы безопасности.

Глава Службы безопасности Василий Малюк доложил главе государства о результатах дальнобойных ударов, осуществляемых силами СБУ. Большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны и существенные результаты у страны в уничтожении российских комплексов ПВО, говорится в сообщении главы государства, который оценил доклад руководителя спецслужбы как "хороший".

Что нужно знать

  • Операции СБУ показывают высокую эффективность, в том числе в уничтожении российских систем ПВО
  • На Покровском направлении бойцы СБУ ежедневно уничтожают более 100 оккупантов
  • Зеленский отметил воинов ЦСО "А" СБУ, активно действующих на Покровском направлении, где российское командование приказало штурмовать украинские позиции любой ценой, что привело к росту потерь противника

Отдельно Зеленский отметил воинов ЦСО "А" СБУ, совершающих активные действия в Покровском направлении. В настоящее время российские войска получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой, из-за чего, соответственно, значительно возрос уровень российских потерь.

Только на одном Покровском направлении бойцы СБУ уничтожают более 100 оккупантов в день, говорится в сообщении. В сентябре воины оперативно-боевого подразделения специального назначения ликвидировали 3028 оккупантов. По каждому, подчеркнул президент, есть соответствующая верификация.

Напомним, "Телеграф" писал, что запад поражен масштабностью и системностью ударов Службы Безопасности Украины по нефтегазовым объектам в России.

