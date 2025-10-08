Зеленский обсудил с Малюком новые сюрпризы для России: о чем говорили
Президент согласовал с главой СБУ операции, направленные на уменьшение военного потенциала РФ
В ходе встречи с главой украинской спецслужбы Василием Малюком президент Украины Владимир Зеленский одобрил дальнейшие действия, которые будут направлены на ослабление военных мощностей страны-агрессора. Глава СБУ доложил Верховному Главнокомандующему о результатах дальнобойных ударов, осуществляемых силами службы безопасности.
Глава Службы безопасности Василий Малюк доложил главе государства о результатах дальнобойных ударов, осуществляемых силами СБУ. Большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны и существенные результаты у страны в уничтожении российских комплексов ПВО, говорится в сообщении главы государства, который оценил доклад руководителя спецслужбы как "хороший".
Отдельно Зеленский отметил воинов ЦСО "А" СБУ, совершающих активные действия в Покровском направлении. В настоящее время российские войска получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой, из-за чего, соответственно, значительно возрос уровень российских потерь.
Только на одном Покровском направлении бойцы СБУ уничтожают более 100 оккупантов в день, говорится в сообщении. В сентябре воины оперативно-боевого подразделения специального назначения ликвидировали 3028 оккупантов. По каждому, подчеркнул президент, есть соответствующая верификация.
