"Це не просто обстріли": в Офісі генпрокурора прокоментували нічний удар по Одесі

Ми маємо припинити ці злочини

Російські військові вчинили черговий терористичний акт. Цілеспрямовано обстріляли житловий будинок в Одесі.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, поблизу будинку не було жодних військових об'єктів. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови", — йдеться у повідомлені.

Костін підкреслив, Україна усвідомлює, що витоки жорстокої політики, яку впроваджують російські військові, знаходяться в Кремлі.

"Злочинні накази віддаються саме з Кремля", — зазначив генпрокурор.

Пошуково-рятувальна операція

Він наголосив, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.

"Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу", — підсумував Костін.

Нагадуємо, внаслідок нічної атаки в Одесі загинуло 5 людей, серед яких дитина. Ще 8 постраждало. Вдалося врятувати 5 осіб. Також під завалами можуть залишатися 11 осіб.

Врятовано п'ятеро людей

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський після удару по Одесі та іншим містам звернувся до Заходу. Він зазначив, що Україна "потрібно більше ППО". "Необхідно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору".