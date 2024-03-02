Вирішила залишитись на батьківщині: росіяни знайшли посеред поля випущену по Україні ракету (фото)

Приземлилася за 180 км до території, яку контролюють ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати українські міста, проте не всі їхні ракети долітають навіть до кордону. Так 2 березня Росія випустила протикорабельну ракету Х-35, яка, імовірно, впала на території Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє моніторинговий канал monitor. Він відстежує російські атаки.

"Одна Х-35 не долетіла до території України та відпочиває в полях Краснодарського краю РФ", – написали в пабліку.

Мережею ширяться фото

Низка інших каналів у Telegram припускають, що ракета могла впасти поблизу станиці Новощербинівська. Не уточнюють джерела походження цієї інформації.

Деякі наголошують на тому, що від найближчої точки, яку контролюють Сили оборони України, понад 180 км.

Майже 200 км до підконтрольній Україні території

Це вже не перший випадок падіння російської ракети на її ж території. Одна з ракет, запущених російськими військовими по Україні, не долетіла до мети та впала в селі Петропавлівка Воронезької області.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вночі 2 березня, було зруйновано 18 квартир. За попередніми даними, кількість жертв збільшилася до трьох осіб, серед них дитина.