Решила остаться на родине: россияне нашли среди поля выпущенную по Украине ракету (фото)

Приземлилась за 180 км к контролируемой ВСУ территории

Россияне продолжают атаковать украинские города, однако не все их ракеты долетают даже до границы. Так, 2 марта Россия выпустила противокорабельную ракету Х-35, которая, вероятно, упала на территории Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает мониторинговый канал monitor. Он отслеживает российские атаки.

"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях Краснодарского края РФ", – написали в паблике.

Сетью распространяются фото

Ряд других каналов в Telegram предполагают, что ракета могла упасть вблизи станицы Новощербиновской. Не уточняется источник происхождения этой информации.

Некоторые отмечают, что от ближайшей точки, которую контролируют Силы обороны Украины, более 180 км.

Почти 200 км к подконтрольной Украине территории

Это уже не первый случай падения российской ракеты на ее территории. Одна из ракет, запущенных российскими военными по Украине, не долетела до цели и упала в селе Петропавловка Воронежской области.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. В результате российской дроновой атаки по Одессе ночью 2 марта было разрушено 18 квартир. По предварительным данным, число жертв увеличилось до трех человек, в том числе ребенок.