Росія видихається? На фото "кладовища" техніки окупантів помітили цікаву деталь

Запаси РФ виснажуються

Російські окупанти прагнуть продовжувати свій наступ в Україні за всяку ціну. Тим часом стає очевидним, що у них все більше проблем із військовою технікою.

Про це написав офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі. Він проаналізував знімки "цвинтарів" російської бронетехніки від українського морпіха-аеророзвідника Kriegsforscher.

На них видно, що росіяни почали використовувати дедалі більше старої та позаштатної техніки. Також аналітик зауважив ще одну цікаву деталь.

"Примітно, що на цих знімках відзначається вкрай висока концентрація старої та позаштатної техніки — танки Т-62 без динамічного захисту, БТР-80, не модернізовані до рівня БТР-82, а також величезна кількість МТ-ЛБ, які використовуються як бронетранспортери для піхоти. Вперше відзначена спроба встановити протимінний трал, на МТ-ЛБ, хоча зазвичай його ставлять на танки. Очевидна ставка Кремля на продовження наступу будь-якими силами, незалежно від того, яке у них озброєння", — пише Ігаль Левін.

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