"Змушений приймати кадрові рішення": Сирський незадоволений командуванням деяких бригад

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою, зазначив він

Головком ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті. Він розповів про обстановку та необхідність ухвалення кадрових рішень.

"Протягом трьох днів стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим ні", — написав головком у своєму Telegram-каналі.

За словами Сирського, насамперед, це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, здатності приймати адекватні та зважені рішення та розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя та здоров’я своїх підлеглих. Водночас, зазначив він, велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

"Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", — зазначив Сирський.

Він відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки супротивника. Крім того, Сирський написав про стійкість і мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр у боях за Орлівку та Бердичі, рішучість відбиття ворожих атак у районі Новомихайлівки.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою", — резюмував головком.

Як повідомляв "Телеграф", за добу 1 березня на фронті сталося 82 бойові зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив у районі Авдіївки та Мар’їнки, а от у районі Куп’янська, Запорізької області та на лівому березі Херсонщини за добу росіяни не провели жодного штурму.