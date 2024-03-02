"Вынужден принимать кадровые решения": Сырский недоволен командованием некоторых бригад

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой, отметил он

Главком ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте. Он рассказал об обстановке и необходимости принятия кадровых решений.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет", — написал главком в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. В то же время, отметил он, большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по снабжению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", — отметил Сырский.

Он отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Кроме того, Сырский написал о стойкости и мужестве бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность отражение вражеских атак в районе Новомихайловки.

"Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещение в тыл для восстановления боеспособности. Таким образом ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", — резюмировал главком.

Как сообщал "Телеграф", за сутки 1 марта на фронте произошло 82 боевых столкновения. Больше всего атак враг осуществил в районе Авдеевки и Марьинки, а вот в районе Купянска, в Запорожской области и на левом берегу Херсонщины за сутки россияне не провели ни одного штурма.