Россияне затихли на трех направлениях, но сильно атакуют на двух других: что происходит на фронтах (карта)

За минувшие сутки наши воины уничтожили еще один российский самолет

Идет 738-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 1 марта на фронте произошло 82 боевых столкновения. Больше всего атак враг осуществил в районе Авдеевки и Марьинки, а вот в районе Купянска, в Запорожской области и на левом берегу Херсонщины за сутки россияне не провели ни одного штурма.

На Купянском направлении, враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении наши воины отразили 14 атак россиян. Это произошло в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении, наши защитники отразили 24 атаки оккупантов. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области. За минувшие сутки враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Херсонском направлении наши воины продолжают удерживать позиции, в течение 1 марта наступательных (штурмовых) действий врага там не было.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали как минимум пять квартир, жильцов эвакуировали.