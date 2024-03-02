Росіяни затихли на трьох напрямках, але сильно атакують на двох інших: що відбувається на фронтах (карта)
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Минулої доби наші воїни знищили ще один російський літак
Триває 738-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 1 березня на фронті сталося 82 бойові зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив у районі Авдіївки та Мар’їнки, а от у районі Куп’янська, Запорізької області та на лівому березі Херсонщини за добу росіяни не провели жодного штурму.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак росіян. Це сталося у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога. Росіяни атакували в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки окупантів. Бої йшли в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Минулої доби ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Херсонщині наші воїни продовжують утримувати позиції, протягом 1 березня наступальних (штурмових) дій ворога там не було.
Як повідомляв "Телеграф", вранці у суботу, 2 березня, у Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух. Перед цим мешканці чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир, мешканців евакуювали.