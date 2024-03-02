Укр

Россия выдыхается? На фото "кладбища" техники оккупантов заметили интересную деталь

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Уничтоженная техника оккупантов
Уничтоженная техника оккупантов. Фото Коллаж

Запасы РФ истощаются

Российские оккупанты стремятся продолжать свое наступление в Украине любой ценой. Тем временем становится очевидно, что у них все больше проблем с военной техникой.

Об этом написал офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram-канале. Он проанализировал снимки "кладбищ" российской бронетехники от украинского морпеха-аэроразведчика Kriegsforscher.

На них видно, что россияне начали использовать все больше старой и нештатной техники. Также аналитик заметил еще одну интересную деталь.

"Примечательно, что на этих снимках отмечается крайне высокая концентрация старой и нештатной техники — танки Т-62 без динамической защиты, БТР-80, не модернизированные до уровня БТР-82, а также огромное количество МТ-ЛБ, используемых в качестве бронетранспортеров для пехоты. Впервые отмечена попытка установить противоминный трал, на МТ-ЛБ, хотя обычно его ставят на танки. Налицо ставка Кремля на продолжение наступления любыми силами, вне зависимости от того, какое у них вооружение", — пишет Игаль Левин.

Как сообщал "Телеграф", главком ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте. Он рассказал об обстановке и необходимости принятия кадровых решений.

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#Украина #Россия #Война #Техника