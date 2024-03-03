Росія змінила тактику використання авіації на півдні України: Гуменюк розповіла подробиці

Ворог не відчуває своєї переваги у повітрі

Росія за останній тиждень змінила тактику використання авіації на південній ділянці фронту, тепер літаки наближаються до акваторії Чорного та Азовського морів лише для запуску ракет. За цей період ворог випустив одну керовану авіабомбу, яка впала на відкритій площі.

Внаслідок обстрілу ніхто з людей не постраждав, руйнувань також немає. Про це начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила у етері телемарафону.

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Росіяни змінили тактику застосування авіації на півдні України

"Вони [росіяни] переорієнтують її на перебування над акваторією морів — Азовського чи Чорного. Тільки звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційної поразки продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують уже протягом кількох діб", — пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що авіабомбу скинули у момент, коли Збройні сили України (ЗСУ) збили черговий ворожий літак Су на сході. Тоді ж тактична авіація згрупувалася та повернулася на базу.

Зазначимо, що у лютому 2024 року ЗСУ знищили 13 російських літаків. Причому три збили за один день — 29 числа.

Трохи раніше, 23 лютого, Сили оборони збили літак А-50, вже другий за останні два місяці. Він використовується ворогом для розвідки та підготовки ударів. Тож це великий успіх для України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що літаків Су-34 Росії може вистачити ще кілька місяців. Звичайно, якщо ЗСУ і далі їх "мінусуватиме" з такою ж інтенсивністю.

Раніше "Телеграф" інформував, чи зможе Росія розконсервувати старі А-50. Про це висловився речник Повітряних сил Юрій Гнат.