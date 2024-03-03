"Справа непроста": у Повітряних силах України відповіли, чи Росія відновлюватиме старі літаки А-50

Британська розвідка раніше повідомляла, що ворог спробує компенсувати втрачені одиниці авіації

Росія зможе швидко розконсервувати літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50, якщо вони перебувають у хорошому стані. І хоч відновлення буде непростим, але ворог може зробити це незабаром.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він прокоментував так недавню заяву британської розвідки про те, що РФ може розконсервувати старі літаки А-50, щоб компенсувати втрату двох одиниць авіації.

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Росія може розконсервувати старі літаки А-50

"Відновлення літака — це справа не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там усе робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що дуже довго його відновлюватимуть, зніматимуть зі зберігання і направлятимуть", — сказав Ігнат.

Спікер Повітряних сил наголосив, що зараз можливості ворожих літаків ДРЛО суттєво ускладнені. Це заслуга українських захисників.

Після знищення другого літака А-50 вони припинили підлітати близько до фронту. Тому їм важче проводити радіолокаційну розвідку. Це добре для української армії, адже ворог тепер не може в повній мірі використати ці повітряні лайнери для планування атак.

Нагадаємо, що за два місяці зими Збройні сили України знищили два ворожі літаки А-50. Їх ще називають "очима Росії". Вони розвідують інформацію та на її основі вже плануються удари по наземних цілях.

За однією з версій літаки А-50 були збиті ракетами з комплексу С-200. Дивно, що це дуже старе озброєння. Офіційно наша країна відмовилася від його використання ще у 2013 році. Але, напевно, комплекс модернізували й тепер знову застосовують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що партизани виявили ДРЛО А-50 неподалік лінії фронту. На одній і тій же локації він вже півроку і може стати наступною мішенню для ЗСУ.