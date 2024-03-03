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"Справа непроста": у Повітряних силах України відповіли, чи Росія відновлюватиме старі літаки А-50

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Втрата цих одиниць авіації для РФ дуже болюча
Втрата цих одиниць авіації для РФ дуже болюча. Фото Getty Images

Британська розвідка раніше повідомляла, що ворог спробує компенсувати втрачені одиниці авіації

Росія зможе швидко розконсервувати літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50, якщо вони перебувають у хорошому стані. І хоч відновлення буде непростим, але ворог може зробити це незабаром.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він прокоментував так недавню заяву британської розвідки про те, що РФ може розконсервувати старі літаки А-50, щоб компенсувати втрату двох одиниць авіації.

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Росія може розконсервувати старі літаки А-50

"Відновлення літака — це справа не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там усе робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що дуже довго його відновлюватимуть, зніматимуть зі зберігання і направлятимуть", — сказав Ігнат.

Спікер Повітряних сил наголосив, що зараз можливості ворожих літаків ДРЛО суттєво ускладнені. Це заслуга українських захисників.

Після знищення другого літака А-50 вони припинили підлітати близько до фронту. Тому їм важче проводити радіолокаційну розвідку. Це добре для української армії, адже ворог тепер не може в повній мірі використати ці повітряні лайнери для планування атак.

Нагадаємо, що за два місяці зими Збройні сили України знищили два ворожі літаки А-50. Їх ще називають "очима Росії". Вони розвідують інформацію та на її основі вже плануються удари по наземних цілях.

За однією з версій літаки А-50 були збиті ракетами з комплексу С-200. Дивно, що це дуже старе озброєння. Офіційно наша країна відмовилася від його використання ще у 2013 році. Але, напевно, комплекс модернізували й тепер знову застосовують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що партизани виявили ДРЛО А-50 неподалік лінії фронту. На одній і тій же локації він вже півроку і може стати наступною мішенню для ЗСУ.

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#Росія #Літак #Повітряні Сили #АВАКС А-50 #Юрій Ігнат