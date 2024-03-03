"Дело непростое": в Воздушных силах Украины ответили, станет ли Россия восстанавливать старые самолеты А-50

Британская разведка ранее сообщала, что враг попытается компенсировать потерянные единицы авиации

Россия сможет быстро расконсервировать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, если они находятся в хорошем состоянии. И хоть восстановление будет непростым, но враг может сделать это в скором времени.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он прокомментировал так недавнее заявление британской разведки о том, что РФ может расконсервировать старые самолеты А-50, чтобы компенсировать потерю двух единиц авиации.

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Россия может расконсервировать старые самолеты А-50

"Восстановление самолета — это дело не простое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее. Если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что сейчас возможности вражеских самолетов ДРЛО существенно усложнены. Это заслуга украинских защитников.

После уничтожения второго самолета А-50 они перестали подлетать близко к фронту. Поэтому им тяжелее проводить радиолокационную разведку. Это хорошо для украинской армии, ведь враг теперь не может в полной мере использовать эти воздушные лайнеры для планирования атак.

Напомним, что за два месяца зимы Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских самолета А-50. Их еще называют "глазами России". Они разведывают информацию и на ее основе уже планируются удары по наземным целям.

По одной из версий, самолеты А-50 были сбиты ракетами из комплекса С-200. Удивительно, что это очень старое вооружение. Официально наша страна отказалась от его использования еще в 2013 году. Но, вероятно, комплекс модернизировали и теперь снова применяют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что партизаны обнаружили ДРЛО А-50 недалеко от линии фронта. На одной и той же локации он находится уже полгода и может стать следующей мишенью для ВСУ.