Росіяни придумали, як збільшити дальність радянських авіабомб у 7 разів: вже протестували на Куп’янську

Бомба може пролетіти близько 70 кілометрів

Росіяни знайшли спосіб адаптувати старі радянські фугасні авіабомби під реалії сучасних умов війни та перетворила їх на "невеликі літаки".

Як повідомляє BILD з посиланням на власного аналітика Юліана Рьопке, йдеться про 500-кілограмові бомби ФАБ-500, які були розроблені ще у 1950-х роках.

Спочатку ця зброя створювалася для ураження цілей на відстані до 10 кілометрів залежно від того, на якій висоті та під яким кутом вони були скинуті. Однак зараз літакам підлітати на таку відстань дуже проблематично, а тому до бомб причепили крила та кермо спрямування.

Тим самим вільнопадаючі бомби перетворилися на "безпілотники" з дальністю поразки до 70 кілометрів. Основним носієм виступає літак Су-34.

ФАБ-500 із модулем збільшення дальності

Модернізовані ФАБ-500 виглядають як літак

Зазначається, що така зброя була використана для обстрілу Куп’янська вранці 3 лютого. Згідно з повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, одна з таких бомб упала біля житлового будинку, через що там утворилася величезна вирва. Внаслідок удару було пошкоджено громадянську інфраструктуру, але обійшлося без постраждалих.

Куп’янськ після обстрілу

Варто зазначити, що росіяни давно вже намагаються збільшити дальність своїх авіабомб і для цього йдуть на різні хитрощі. Наприклад, одним із таких методів є модуль УПМК, яких на позиції ЗСУ було скинуто сотні штук.

Це є спробою відповісти на американський модуль JDAM, який перетворює звичайну авіабомбу на високоточну зброю. До речі, такі вже були використані Україною під час контрнаступу.