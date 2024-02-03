Україна використовує РПГ-22 болгарського виробництва: що це за зброя

Реактивна граната ефективна проти бронетехніки

Українські військові використовують проти танків не тільки артилерію чи атаки дронами, а й ручне устаткування. Серед такого — реактивна протитанкова граната РПГ-22.

На модель РПГ-22 болгарського виробництва на фото 42-ї омбр звернули увагу у НІП "Тиск". РПГ розробили ще у 1979 році у Радянському союзі. На сайті болгарської компанії "Вазовски машиностроителни завод" він відомий під назвою BULSPIKE-AT. Цей снаряд призначений для ураження танків, САУ та іншої моторизованої та бронетехніки, а також живої сили противника, яка знаходиться в бункерах, польових укриттях і цегляних укріпленнях.

У порівнянні із радянським варіантом РПГ-22, BULSPIKE-AT має ряд переваг. В радянської РПГ-22 початкова швидкість — 133 м/с, ефективна дальність вогню 150-200 м, а максимальна — 250 м. Калібр в обох однаковий — 72,5 мм.

Характеристики BULSPIKE-AT

Максимальна прицільна дальність — 350 м

Максимальна відстань — 500 м,

Бронебійність — 400 мм,

Початкова швидкість — 137 м/с,

Дальність стрільби прямою наводкою — 150 м

Час розгортання — 8…10 с.

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