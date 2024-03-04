Діють за лекалами терористів: на Донбасі загинули та поранені рятувальники, які прибули на місце удару росіян

Росіяни не гидують терористичними методами

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область, через що гинуть мирні жителі. На цей раз під удар потрапила команда рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Краматорському районі.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму telegram-каналі, росіяни завдали удару безпілотником по пожежній техніці.

"Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога", — повідомив міністр.

За його словами, рятувальники Слов’янського гарнізону прибули на місце російського авіаудару, щоб загасити пожежу, але потрапили під обстріл.

"У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег", — додав Клименко.

Варто зазначити, що подібну тактику неодноразово практикували різні терористичні організації на Близькому Сході та в Африці, коли після вибуху першої бомби вони вичікували, щоб до місця події підійшли рятувальники та люди, які бажають допомогти, а потім підривали другу, щоб максимізувати кількість жертв.

Як повідомлялося раніше, 3 березня росіяни вдарили по Кураховому Донецької області. За попередніми даними, туди скинули керовану авіабомбу. 15 багатоквартирних будинків отримали пошкодження, постраждали 16 людей, з яких двоє потрапили до лікарні у тяжкому стані.